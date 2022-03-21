Филиппины накрыл тайфун "Молаве". Количество жертв растет

13:29 27 октября Киев, Украина

Тайфун "Молаве" или как его еще называют тайфун "Квинта" обрушился на Филиппины со страшной силой. На данный момент известно о девяти жертвах, но местные власти уверены, что количество пострадавших и пропавших будет расти.

Сила ветра достигала 125 километров в час. Местами — с порывами до 185. По данным синоптиков, тайфун пронесся через провинции Филиппин в южном направлении от столицы Манилы. Из-за дождя и сильного ветра более 70 тысяч человек покинули свои дома и переселились в 800 временных убежищ.



В сельской местности из многих зданий ветер сорвал крыши, повалены многие деревья, возникли проблемы с энергоснабжением. Затоплены фермерские хозяйства.



Синоптики сообщают, что за несколько дней "Молаве" может добраться до Вьетнама.