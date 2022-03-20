Филиппины: боевой петух лишил жизни полицейского

18:13 28 октября Киев, Украина

На время карантина на Филиппинах запретили проведение петушиных боев, полиция периодически выезжает на проверку соблюдения карантинных правил.

Одна из таких проверок закончилась летальным исходом: бойцовский петух рассек металлической шпорой артерию полицейскому – впоследствии из-за потери крови тот скончался, пишет BBC.



Отметим, что петушиные бои на Филиппинах всегда собирали тысячи зрителей и до пандемии их можно было проводить законно в специально отведенных для этого местах по воскресеньям и во время официальных праздников. Однако с введением карантина бои были временно запрещены.



Так, для проверки сознательности граждан, полиция иногда проверяла места, где обычно проводились подобные мероприятия. Но во время одного из незаконно организованных боев копы решили вмешаться, чтобы его остановить и в этот момент на офицера налетел петух.



Птица рассекла лейтенанту бедро, разрезав металлической шпорой крупную артерию. Полицейского тут же доставили в больницу, однако, спасти его не удалось, мужчина умер от потери крови.



По словам начальника местной полиции, он долго не мог поверить в случившееся.

"Впервые за 25 лет несения службы я потерял коллегу из-за шпоры боевого петуха", – отметил он.

Организаторы петушиных боев были арестованы, а сами птицы и запасные комплекты шпор изъяты, расследование продолжается.