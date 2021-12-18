Филиппинец больше года жил с ножом в груди

20:49 26 Март Киев, Украина

Кент Райан Томао, 25 лет, получил ножевое ранение 15 месяцев назад, врачи зашили ему рану и не сделали рентген.

Об этом пишет Daily Mail.

"На меня напала банда подростков в январе прошлого года, врач просто зашил меня и сказал, что рана не такая уж и глубокая", — сказал Кент.

Однако в марте 2021 года молодой человек захотел устроится на работу на шахту в провинции Агусан-дель-Сур. Ему пришлось пройти медицинское обследование сделать рентген. Каково же было его удивление, когда оказалось, что все это время он жил с лезвием в груди.

"Я чувствовал колющую боль в груди в холодную погоду, но я не знал, что причиной этому нож", — признался Кент.

Видимо, когда его ударили ножом, лезвие отломалось и застряло в теле, чудом не задев сердце, или легкие.



Он добавил, что не хочет подавать в суд на больницу или врача, лечившего его, за то, что он не обнаружил нож, но вернется в ту самую больницу, чтобы лезвие все-таки удалили.