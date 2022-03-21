Филиппинцам грозит тюрьма за отказ вакцинироваться от COVID-19

08:43 23 июня Киев, Украина

Глава Филиппин Родриго Дутерте, разочарованный медленными темпами вакцинации от COVID-19 в стране, пригрозил людям, которые отказываются делать прививки, тюрьмой.

Об этом во вторник, 22 июня, информировало агентство Reuters.

"Вы выбираете - вакцинацию, или я отправляю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству", - заявил Дутерте.

Также глава государства продлил свой запрет на очное обучение школьников. Свои решения он объяснил тем, что Филиппины сейчас борются с одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.



В то же время, по данным издания, ряд чиновников Министерства здравоохранения, призывая филиппинцев прививаться от инфекции, подчеркивают, что этот шаг абсолютно добровольный.



По последним данным, в стране со 111 миллионами населения вакцинированы только 2,1 миллиона человек. В то же время количество зараженных достигло 1,4 миллиона жителей, из них 1,3 миллиона уже выздоровели и почти 24 тысячи - умерли от осложнений болезни.