Филиппинцам грозит тюрьма за отказ вакцинироваться от COVID-19

Глава Филиппин Родриго Дутерте, разочарованный медленными темпами вакцинации от COVID-19 в стране, пригрозил людям, которые отказываются делать прививки, тюрьмой.
Об этом во вторник, 22 июня, информировало агентство Reuters.
Также глава государства продлил свой запрет на очное обучение школьников. Свои решения он объяснил тем, что Филиппины сейчас борются с одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.
В то же время, по данным издания, ряд чиновников Министерства здравоохранения, призывая филиппинцев прививаться от инфекции, подчеркивают, что этот шаг абсолютно добровольный.
По последним данным, в стране со 111 миллионами населения вакцинированы только 2,1 миллиона человек. В то же время количество зараженных достигло 1,4 миллиона жителей, из них 1,3 миллиона уже выздоровели и почти 24 тысячи - умерли от осложнений болезни.
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