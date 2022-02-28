ФИФА/УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях

20:05 28 Февраль Киев, Украина





Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.



/>Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми. Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА , которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в обоих турнирах. Соревнования ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми.

Таким образом сборная России не будет играть в матчах отбора на ЧМ-2022.