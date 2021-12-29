Фиджи вводит локдаун - выявлен первый случай COVID-19 в этом году

Власти Фиджи ввели локдаун после того, как на островном государстве в Тихом океане зарегистрировали первый случай COVID-19 среди местного населения за 12 месяцев.
Об этом сообщает CNA.
Местные органы здравоохранения заявили, что коронавирусом заболела 53-летняя женщина, которая заразилась в карантинном учреждении в Нади.
В обоих городах ввели круглосуточный комендантский час. Более 330 человек, контактировавших с больной, изолированы.
Жителям Фиджи за пределами закрытых зон также посоветовали оставаться дома, а школы и предприятия не работают.
На Фиджи благодаря строгим карантинным мерам и пограничному контролю с начала пандемии зафиксировали менее 100 случаев COVID-19 и две смерти.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии