Фиджи вводит локдаун - выявлен первый случай COVID-19 в этом году

19:22 19 Апрель Киев, Украина

Власти Фиджи ввели локдаун после того, как на островном государстве в Тихом океане зарегистрировали первый случай COVID-19 среди местного населения за 12 месяцев.

Об этом сообщает CNA.



Местные органы здравоохранения заявили, что коронавирусом заболела 53-летняя женщина, которая заразилась в карантинном учреждении в Нади.

"Чтобы помочь быстрому выявлению контактов и уменьшить вероятность дальнейшей передачи (коронавируса – ред.), мы объявляем локдаун в городах Нади и Лаутока с 4 часов утра сегодня", – говорится в сообщении.

В обоих городах ввели круглосуточный комендантский час. Более 330 человек, контактировавших с больной, изолированы.



Жителям Фиджи за пределами закрытых зон также посоветовали оставаться дома, а школы и предприятия не работают.



На Фиджи благодаря строгим карантинным мерам и пограничному контролю с начала пандемии зафиксировали менее 100 случаев COVID-19 и две смерти.