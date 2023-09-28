Фермеры в россии на грани банкротства

11:33 28 сентября Киев, Украина

Тысячи российских фермерских хозяйств оказались на грани банкротства из-за монополизации зернового рынка после ухода иностранных игроков, которые покинули россию после начала войны в Украине.



Об этом сообщает The Moscow Times.



Зерновые трейдеры закупают зерно по ценам ниже себестоимости, что создает серьезные экономические проблемы для фермерских хозяйств, заявил член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.



Лисовский отметил, что основная причина такой ситуации заключается в низкой конкуренции на российском зерновом рынке.

"Еще несколько лет назад в стране было 400 трейдеров, а сейчас остались всего лишь три", - посетовал депутат. "Между этими тремя трейдерами распределены квоты на экспорт пшеницы, и такое положение позволяет им диктовать условия производителям".

По мнению Лисовского, в первую очередь банкротство угрожает небольшим фермерским хозяйствам, которые обладают ограниченными ресурсами и финансовой устойчивостью.