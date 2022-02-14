Фейковые выборы и фейковая инаугурация: более 8 стран не признают Лукашенко главой РБ

18:41 23 Сентябрь Киев, Украина

Восемь европейских стран не признают Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь и осуждают проведение тайной инаугурации.

Среди этих стран - Польша, Дания, Литва, Словакия, Германия, Латвия, Эстония и Чехия, в скором времени и украинская сторона подготовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Александра Лукашенко как президента Беларуси.



Так, МИД Польши заявил, что "принимает к сведению сегодняшние события в Беларуси".

"Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть, независимо от того, произошло принесение присяги секретно или официально", - заявили дипломаты.

Глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс назвал тайную инаугурацию "фарсом", а выборы "фейковыми".

"Фейковые выборы. Фейковая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал он.

Дипломата поддержал словацкий коллега Иван Корчок, заявив что "Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности, чтобы управлять своей страной", высказывая при этом поддержку белорусскому народу.



Глава МИДа Дании Йеппе Кофод отметил, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию.

"Беларуси нужны свободные и справедливые выборы = демократически избранный президент. Фальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в список санкций ЕС", - считает он.

Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сегодня заявил, что Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации.





Глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевичс объявил, что секретная инаугурация Лукашенко "не узаконивает фальсификации выборов и его статуса главы государства".

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, незаконная инаугурация идет вразрез со всеми принципами демократии.

"Лукашенко явно лишился своего мандата. Мы призываем к свободным и справедливым выборам для людей Беларуси, чтобы они могли получить президента, на которого они заслуживают", - заявил он.

Глава МИДа Чехии Томаш Петршичек, в свою очередь, назвал инаугурацию Лукашенко незаконной, добавив, что белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики.