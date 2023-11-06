Федеральный канцлер Германии призвал бороться с антисемитизмом

11:18 06 ноября Киев, Украина

Федеральный канцлер Германии, Олаф Шольц, обратился к своим согражданам, призывая принять решительную позицию в борьбе с антисемитизмом.

В интервью Mannheimer Morgen он подчеркнул, что нападения на евреев в Германии затрагивают всё общество и потому важно, чтобы все граждане поддерживали евреев.
"Поэтому мы все должны встать на защиту евреев в Германии. Вот почему мы все должны встать на защиту евреев в Германии, речь идет о гражданском мужестве", - подчеркнул Шольц.
Канцлер также подчеркнул, что обязанностью государства является обеспечение безопасности еврейских институтов, и антисемитизм должен быть бороться с нулевой терпимостью.
"Правоохранительные органы обладают необходимыми инструментами, и они должны использовать их последовательно. У меня сложилось впечатление, что полиция и суды знают, что делать", - заключил Шольц.