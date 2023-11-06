Федеральный канцлер Германии призвал бороться с антисемитизмом

Федеральный канцлер Германии, Олаф Шольц, обратился к своим согражданам, призывая принять решительную позицию в борьбе с антисемитизмом.
В интервью Mannheimer Morgen он подчеркнул, что нападения на евреев в Германии затрагивают всё общество и потому важно, чтобы все граждане поддерживали евреев.
В интервью Mannheimer Morgen он подчеркнул, что нападения на евреев в Германии затрагивают всё общество и потому важно, чтобы все граждане поддерживали евреев.
Канцлер также подчеркнул, что обязанностью государства является обеспечение безопасности еврейских институтов, и антисемитизм должен быть бороться с нулевой терпимостью.
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