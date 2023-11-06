Федеральный канцлер Германии призвал бороться с антисемитизмом

11:18 06 ноября Киев, Украина





В интервью Mannheimer Morgen он подчеркнул, что нападения на евреев в Германии затрагивают всё общество и потому важно, чтобы все граждане поддерживали евреев. Федеральный канцлер Германии, Олаф Шольц , обратился к своим согражданам, призывая принять решительную позицию в борьбе с антисемитизмом В интервью Mannheimer Morgen он подчеркнул, что нападения на евреев в Германии затрагивают всё общество и потому важно, чтобы все граждане поддерживали евреев.

"Поэтому мы все должны встать на защиту евреев в Германии. Вот почему мы все должны встать на защиту евреев в Германии, речь идет о гражданском мужестве", - подчеркнул Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что обязанностью государства является обеспечение безопасности еврейских институтов, и антисемитизм должен быть бороться с нулевой терпимостью.