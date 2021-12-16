Федеральные силы не уйдут из Портленда

11:19 28 Июль Киев, Украина

В Портленде (США, штат Орегон) продолжаются массовые выступления, время от времени перерастающие в беспорядки. Вчера сообщалось о разгоне федеральными силами толпы, состоящей из нескольких сотен демонстрантов. Неуправляемая масса людей направилась к зданию федерального суда, заблокировала входы, начала жечь костры, после чего их разогнали силовики. Отмечалось, что местная полиция не участвовала в операции.

Представители федеральных силовых ведомств США будут находиться в Портленде (штат Орегон) до тех пор, пока протестующие не оставят попытки атаковать здание федерального суда в этом городе. Соответствующее заявление сделал в понедельник прокурор Орегона Билли Уильямс.

"Мы не оставим здание [суда] незащищенным в ситуации, когда оно может пострадать от рук людей, нацеленных на это, - приводит его слова агентство Associated Press. - Дать приказ сотрудникам федеральных ведомств покинуть [город] в условиях продолжающихся нападений на федеральных служащих и собственность - это не решение проблемы". "Ночные погромы должны прекратиться, - подчеркнул Уильямс. - Мы должны защищать здание [суда] и орган правосудия, который там расположен".

Беспорядки не прекращаются в Портленде на протяжении уже нескольких дней. Один человек получил ножевые ранения во время акций протеста в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона митингующих у здания федерального суда.

Ранее в Портленд по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. Демократы, в связи с этим, выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах страны в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.