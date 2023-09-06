Федеральные каналы рф проигнорировали крупнейшую атаку дронов

19:42 30 августа Киев, Украина

Федеральные каналы рф проигнорировали ночную атаку беспилотников, которая стала самой масштабной с начала войны.



/>«Россия 1» упомянула лишь «пожар» в псковском аэропорту, НТВ сообщила об «отражении попытки» ВСУ атаковать аэропорт Пскова, а «Первый канал» совсем не уделил этому внимание в утренних новостях.



В репортажах утреннего шоу на «Первом канале» не было упоминаний о дроновых атаках на россию, как в новостях, так и в полноценных выпусках. Основными новостными темами стали российские удары по Украине, уничтожение группы украинских десантников на лодках около Крыма, фронтовые доклады, американская помощь Украине, разногласия в ЕС относительно поддержки Украины, природный пожар в Геленджике, поздравление лукашенко от путина, циклон в Приморье и испытания нового речного круизного лайнера «Петр Великий» в Астрахани, а также наводнение в Тбилиси.



На «России 1» в полноценных новостях в 9:00 сообщили об атаке беспилотников на Псков на 10-й минуте.

«Пожар в аэропорту Пскова локализован, угроз распространения огня нет. Огонь вспыхнул после атаки беспилотников, жертв нет», — сказали ведущие.

Не было информации о поврежденных Ил-76. В анонсах в начале программы также не упомянули Псков.



На «Первом канале» новость об атаке доложили коротко и не на первом месте, цитируя сообщение МЧС о загоревшихся военно-транспортных самолетах (не упоминая четыре самолета, как ТАСС).



На НТВ атака на Псков стала первой темой в новостях в 8:00. Телеканал заявил, что военные «отразили атаку», загорелись самолеты «Ил-76 МЧС». Потом ведущая объявила об уничтожении катеров ВСУ в Черном море. Теме атак беспилотников уделили меньше двух минут. В выпуске на 10:00 подошли похожим образом, но тема пропала из анонсов. В этом выпуске также не упоминалось, что самолеты МЧС принадлежат МЧС.

Эта атака стала самой масштабной с начала войны.