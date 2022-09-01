ФБР провело обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа

09:13 09 августа Киев, Украина

Агенты ФБР провели обыск в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу

The New York Times (NYT) пишет, что действия спецслужб, вероятно, связаны с тем, что экс-президент после ухода из Белого дома мог забрать с собой секретные документы.

"Обыск, на который, согласно одному из источников, ушли «часы», завершился изъятием бумажных документов", — говорится в сообщении.

Трамп, отмечает NYT, не спешил возвращать документы, несмотря на официальные запросы и вернул часть лишь после того, как появилась угроза их конфискации силой. Как утверждает газета, Минюст занимается вопросом о вывезенных архивах с начала 2022 года.



Действия ФБР прошли на фоне сразу нескольких разбирательств против Трампа. Сам бывший американский лидер считает, что спецслужба работает в интересах демократов. Кроме того, информация об обысках вызвала «яростную реакцию» среди его сторонников-республиканцев и крайне правых.



ФБР, пишет NYT, должно было убедить судью, что для обысков есть веские причины. Помимо прочего это потребовало бы согласия руководства федерального бюро и Минюста.

NYT отмечает, что случаи незаконного вывоза документов из Белого дома случались и ранее. Так, советник бывшего президента Билла Клинтона по нацбезопасности Сэмюэль Р. Бергер признал себя виновным в 2015 году по обвинению в мелком правонарушении за изъятие секретных материалов из правительственного архива. В 2007 году Дональд Кейзер, эксперт по Азии и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа, был отправлен в тюрьму после того, как признался в хранении более 3 тыс. секретных документов в своем подвале.



Что касается самого Трампа, продолжает NYT, то он, со слов очевидцев, известен своим небрежным отношением к важным материалам. Например, он, согласно свидетельствам его помощников, рвал ценные бумаги и выбрасывал их в унитаз или забирал из засекреченных документов для брифингов заинтересовавшие его фотографии.

Один из таких случаев произошел в 2019 году, когда Трамп рассекретил тайно сделанное фото запуска иранских ракет, а затем опубликовал его в Twitter. При этом он, занимая пост президента, мог рассекретить любые документы, подчеркивает газета.