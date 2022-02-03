ФБР подтверждает, что купило шпионское ПО Pegasus у израильской NSO Group

ФБР подтвердило покупку мощного шпионского инструмента Pegasus от NSO Group, который уже давно используется для слежки за журналистами, диссидентами и правозащитниками. Штаты заверили, что их мотивация заключалась в том, чтобы «быть в курсе новых технологий и мастерства».
Агентство добавило в заявлении, что оно получило ограниченную лицензию от израильской фирмы «только для тестирования и оценки продукта», никогда не используя ее в работе или для поддержки какого-либо расследования.
Но критики задавались вопросом, почему главному правоохранительному органу США нужно платить за доступ к программе, которая была и до того тщательно изучена кибер-сыщиками.
«Тратить миллионы долларов на то, чтобы набить карманы компании, которая, как известно, неоднократно способствовала широко распространенным нарушениям прав человека, возможным преступным действиям и операциям, угрожающим национальной безопасности США, определенно вызывает беспокойство», — сказал Рон Дейберт, директор Citizen. Lab (организация по надзору за Интернетом Университета Торонто, которая с 2016 года выявила десятки взломов Pegasus).
«По крайней мере, это кажется ужасно контрпродуктивным, безответственным и непродуманным способом быть в курсе технологий наблюдения», — добавил он.
Представитель ФБР не сказал, сколько и когда агентство заплатило NSO Group, но The New York Times сообщила на прошлой неделе, что получила годовую лицензию за $5 млн, протестировав ее в 2019 году.
В среду The Guardian процитировала источник, знакомый со сделкой, что ФБР заплатило 4 миллиона долларов за продление лицензии, но никогда не использовало шпионское ПО.
В ноябре Министерство торговли США внесло NSO Group в черный список, запретив ей доступ к американским технологиям. Впоследствии Apple подала на компанию в суд, назвав ее «аморальными наемниками 21 века».
NSO Group заявила, что Pegasus запрограммирован не на телефоны с кодом страны +1 США, но среди его жертв были граждане США, проживающие за границей.
Среди людей, взломанных с помощью Pegasus, были американские дипломаты из Уганды, мексиканские и саудовские журналисты, ведущие члены польской оппозиции, бывшая жена правителя Дубая и ее британские адвокаты, палестинские правозащитники и финские дипломаты.
NSO не называет своих клиентов, но заявляет, что продает свою продукцию только органам государственной безопасности с разрешения министерства обороны Израиля. В нем говорится, что продукты предназначены для использования против преступников и террористов.
Агентство добавило в заявлении, что оно получило ограниченную лицензию от израильской фирмы «только для тестирования и оценки продукта», никогда не используя ее в работе или для поддержки какого-либо расследования.
Но критики задавались вопросом, почему главному правоохранительному органу США нужно платить за доступ к программе, которая была и до того тщательно изучена кибер-сыщиками.
«Тратить миллионы долларов на то, чтобы набить карманы компании, которая, как известно, неоднократно способствовала широко распространенным нарушениям прав человека, возможным преступным действиям и операциям, угрожающим национальной безопасности США, определенно вызывает беспокойство», — сказал Рон Дейберт, директор Citizen. Lab (организация по надзору за Интернетом Университета Торонто, которая с 2016 года выявила десятки взломов Pegasus).
«По крайней мере, это кажется ужасно контрпродуктивным, безответственным и непродуманным способом быть в курсе технологий наблюдения», — добавил он.
Представитель ФБР не сказал, сколько и когда агентство заплатило NSO Group, но The New York Times сообщила на прошлой неделе, что получила годовую лицензию за $5 млн, протестировав ее в 2019 году.
В среду The Guardian процитировала источник, знакомый со сделкой, что ФБР заплатило 4 миллиона долларов за продление лицензии, но никогда не использовало шпионское ПО.
В ноябре Министерство торговли США внесло NSO Group в черный список, запретив ей доступ к американским технологиям. Впоследствии Apple подала на компанию в суд, назвав ее «аморальными наемниками 21 века».
NSO Group заявила, что Pegasus запрограммирован не на телефоны с кодом страны +1 США, но среди его жертв были граждане США, проживающие за границей.
Среди людей, взломанных с помощью Pegasus, были американские дипломаты из Уганды, мексиканские и саудовские журналисты, ведущие члены польской оппозиции, бывшая жена правителя Дубая и ее британские адвокаты, палестинские правозащитники и финские дипломаты.
NSO не называет своих клиентов, но заявляет, что продает свою продукцию только органам государственной безопасности с разрешения министерства обороны Израиля. В нем говорится, что продукты предназначены для использования против преступников и террористов.
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