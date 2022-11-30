ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии — СМИ

19:28 30 ноября Киев, Украина





Об этом 92-метровую яхту экс-лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Royal Romance в Хорватии посетили для проведения обыска сотрудники Федерального бюро расследований США.Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List.

"На роскошной яхте украинского олигарха и соратника путина Виктора Медведчука, 92-метровой Royal Romance, пришвартованной в Трогире, десять дней назад состоялся обыск по распоряжению окружного суда города Сплит", - говорится в сообщении.

Эту информацию журналистам подтвердил Динко Мешин, судья и представитель окружного суда Сплита. По его словам, ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США.

"Это секретное судебное разбирательство, поэтому судья Мешин не смог сообщить нам более подробной информации, за исключением того, что в ордере указаны имена украинского олигарха и его супруги Оксаны Марченко", — отмечается в сообщении.

Как сообщает издание, Соединенные Штаты ведут против Медведчука и Марченко дела, открытые из-за нарушений федеральных законов США. В частности, их обвиняют в отмывании денег.



21 сентября Украина передала российской федерации ранее задержанного Виктора Медведчука в обмен на оказавшихся в российском плену бойцов и командиров подразделения "Азов" после выхода из "Азовстали" в Мариуполе. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Медведчук предварительно прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.