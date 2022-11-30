ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии — СМИ

92-метровую яхту экс-лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Royal Romance в Хорватии посетили для проведения обыска сотрудники Федерального бюро расследований США.
Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List.
Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List.
Эту информацию журналистам подтвердил Динко Мешин, судья и представитель окружного суда Сплита. По его словам, ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США.
Как сообщает издание, Соединенные Штаты ведут против Медведчука и Марченко дела, открытые из-за нарушений федеральных законов США. В частности, их обвиняют в отмывании денег.
21 сентября Украина передала российской федерации ранее задержанного Виктора Медведчука в обмен на оказавшихся в российском плену бойцов и командиров подразделения "Азов" после выхода из "Азовстали" в Мариуполе. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Медведчук предварительно прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.
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