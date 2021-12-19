16:23 14 Август Киев, Украина

Агенство госбезопасности США ФБР обвинили ГРУ России в создании нового вида вируса, под названием “Дроворуб”, который используется для взлома компьютеров на системе Linux.



В разработке вируса обвиняется группа российской разведки – 85-м Главный центр специальной службы, воинская часть 26165. США уже ловило специалистов ГЦСС на связях из хакерами, которые взломали серверы Демократов в 2016 году.



Директор американской компании McAfee, которая занимается кибербезопасностью, говорит, что «Дроворуб» – это название швейцарского ножа, который позволяет выполнять множество разных функций. В то же время, вирус «Дроворуб» способен воровать файлы и дистанционно управлять компьютером жертвы.



ФБР опубликовало целый отчет по деятельности «Дроворуба» и ГЦСС, чтобы предупредить все хакерские операции России накануне выборов в США. В то же время, специалисты не сообщают, были ли какие-то организации подвержены атаке «Дроворуба».