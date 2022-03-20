Фанаты Цоя раскритиковали Гагарину за исполнение "Кукушки" в "Лужниках"

18 марта на концерте "Крымская весна", посвященного оккупации Крыма, Полина Гагарина исполнила песню "Кукушка".
В "Лужниках" собрались 200 тысяч россиян, которых развлекали пропутинские звезды. Одной из них оказалась Полина Гагарина.
Певица исполнила песню легендарного Виктора Цоя "Кукушка". Отметим, именно эта песня стала саундтреком фильма "Битва за Севастополь" об украинке-снайпере, которая боролась с фашизмом.
Так, поклонники группы "Кино" раскритиковали Гагарину за исполнение этой песни. В социальных сетях они написали, что певица оскорбила достоинство Цоя, исполнив его песню на концерте, прославляющем агрессора Владимира Путина и его армию, которая сейчас воюет на территории Украины.
Фанаты Виктора Цоя отметили, что выступление Гагариной и других звезд на этом концерте - это пир во время чумы, а россияне - это зомбированное фашистское общество.
Певица исполнила песню легендарного Виктора Цоя "Кукушка". Отметим, именно эта песня стала саундтреком фильма "Битва за Севастополь" об украинке-снайпере, которая боролась с фашизмом.
Так, поклонники группы "Кино" раскритиковали Гагарину за исполнение этой песни. В социальных сетях они написали, что певица оскорбила достоинство Цоя, исполнив его песню на концерте, прославляющем агрессора Владимира Путина и его армию, которая сейчас воюет на территории Украины.
Фанаты Виктора Цоя отметили, что выступление Гагариной и других звезд на этом концерте - это пир во время чумы, а россияне - это зомбированное фашистское общество.
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