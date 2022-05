Файлы взломанного хакерами RuTube появились в открытом доступе

В анонимном Twitter -аккаунте IT working for peace in Ukraine («IT работает ради мира в Украине») появились скриншоты внутренней системы видеохостинга RuTube , который двое суток не могут восстановить после хакерской атаки Скриншоты административной панели сервиса были опубликованы в тот же день — 9 мая, когда видеохостинг был атакован и перестал работать.