Файлы взломанного хакерами RuTube появились в открытом доступе

В анонимном Twitter-аккаунте IT working for peace in Ukraine («IT работает ради мира в Украине») появились скриншоты внутренней системы видеохостинга RuTube, который двое суток не могут восстановить после хакерской атаки.
Скриншоты административной панели сервиса были опубликованы в тот же день — 9 мая, когда видеохостинг был атакован и перестал работать.
Скриншоты административной панели сервиса были опубликованы в тот же день — 9 мая, когда видеохостинг был атакован и перестал работать.
В том же микроблоге хакеры опубликовали письмо, которое якобы отправил директор RuTube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB.
На одном из опубликованных скринов также видно, что пропагандист Владимир Соловьев зарегистрировал свой канал в RuTube на почту Gmail (сервис компании Google).
В пресс-службе RuTube заверили, что "пользовательская база не скомпрометирована, а данные не затронуты".
Ранее в этом аккаунте уже публиковали базу пользователей другого российского сервиса - "Россграма". Его создатели позиционируют соцсеть как "аналог" Instagram.
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