Файлы взломанного хакерами RuTube появились в открытом доступе





Скриншоты административной панели сервиса были опубликованы в тот же день — 9 мая, когда видеохостинг был атакован и перестал работать. В анонимном Twitter -аккаунте IT working for peace in Ukraine («IT работает ради мира в Украине») появились скриншоты внутренней системы видеохостинга RuTube , который двое суток не могут восстановить после хакерской атаки Скриншоты административной панели сервиса были опубликованы в тот же день — 9 мая, когда видеохостинг был атакован и перестал работать.

В том же микроблоге хакеры опубликовали письмо, которое якобы отправил директор RuTube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB.

«Все эти деньги были потрачены впустую», - подытожили авторы Twitter-аккаунта.

На одном из опубликованных скринов также видно, что пропагандист Владимир Соловьев зарегистрировал свой канал в RuTube на почту Gmail (сервис компании Google).

В пресс-службе RuTube заверили, что "пользовательская база не скомпрометирована, а данные не затронуты".

Ранее в этом аккаунте уже публиковали базу пользователей другого российского сервиса - "Россграма". Его создатели позиционируют соцсеть как "аналог" Instagram.