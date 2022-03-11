Facebook временно позволил призвать к насилию против военных РФ или смерти Путина

09:53 11 Март Киев, Украина

Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, временно позволит пользователям «в некоторых странах» призвать в этих соцсетях к насилию против российских военных, вторгшихся в Украину, сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы корпорации.

Также, по данным агентства, в фейсбуке и инстаграмме временно разрешили публиковать сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или Александра Лукашенко. Такие сообщения могут делать пользователи из Польши, Украины и России, они не будут забанены, если не несут в себе других целей и не описывают место и метод убийства.

«Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию», – говорится в заявлении спикера компании Энди Стоуна.

В качестве примера формы «политического самовыражения» Стоун приводит лозунг «Смерть русским захватчикам» или «Смерть русским оккупантам». Такие высказывания будут допускаться в сообщениях жителей Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Представитель компании добавил, что соответствующие призывы в адрес гражданских лиц модераторы не будут разрешены.





Соответствующие электронные письма Meta, как утверждается, уже отправлены модераторам контента.