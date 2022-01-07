Ежегодный Давосский форум перенесен из-за пандемии

20:09 26 Август Киев, Украина

Всемирный экономический форум объявил, что ежегодная встреча в Давосе , которая традиционно проходи в январе месяце, перенесена.

“Всемирный экономический форум решил перенести ежегодную встречу 2021 года в Давосе на начало следующего лета. Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать „Большую перезагрузку“ в эпоху после COVID-19. Однако эксперты считают, что Форум не сможет сделать это безопасно в январе”, — говорится в сообщении.

Отмечается в то же время, что в течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате “Давосские диалоги” на высоком уровне, на которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.