17:26 26 августа Киев, Украина

На заводе «Газпрома» по производству сжиженного природного газа «Портовая», ежедневно уничтожается около 4,34 млн кубометров газа. Стоимость сжигаемого топлива достигает $10 млн в день, или около $300 млн в месяц.





Эта сумма равна среднемесячному бюджету крупного российского региона, такого как, например, Пермский край. А для бедных субъектов сожженный «Газпромом» газ стоит почти как годовой бюджет.



«Газпром СПГ Портовая» — СПГ-завод и морской терминал. Он расположен в Выборгском районе Ленинградской области около начальной точки «Северного потока — 1». Там же находится компрессорная станция «Портовая», оказавшаяся в центре газовой войны между россией и Европой. Именно выходом из строя газотурбинного двигателя на «Портовой» «Газпром» объяснил сокращение с середины июня прокачки по газопроводу до 40% от мощности.



Германия называет это отговоркой и использованием газа в качестве политического оружия.



Само по себе факельное сжигание газа — стандартный процесс уничтожения отходящих газов, которые не могут быть переработаны, или если газ какое-то время не может быть доставлен потребителю. Но резкое увеличение сжигания в «Портовой» отмечается именно с середины июня.



Так,



Значительные выбросы тепла на «Портовой» наблюдатели фиксируют с июня, и они «поражены» масштабами, пишет ВВС. Такую оценку дали аналитики Rystad Energy, передает BBC News.Эта сумма равна среднемесячному бюджету крупного российского региона, такого как, например, Пермский край. А для бедных субъектов сожженный «Газпромом» газ стоит почти как годовой бюджет.«Газпром СПГ Портовая» — СПГ-завод и морской терминал. Он расположен в Выборгском районе Ленинградской области около начальной точки «Северного потока — 1». Там же находится компрессорная станция «Портовая», оказавшаяся в центре газовой войны между россией и Европой. Именно выходом из строя газотурбинного двигателя на «Портовой» «Газпром» объяснил сокращение с середины июня прокачки по газопроводу до 40% от мощности.Германия называет это отговоркой и использованием газа в качестве политического оружия.Само по себе факельное сжигание газа — стандартный процесс уничтожения отходящих газов, которые не могут быть переработаны, или если газ какое-то время не может быть доставлен потребителю. Но резкое увеличение сжигания в «Портовой» отмечается именно с середины июня.Так, 3 августа финская государственная телерадиокомпания Ylе сообщала : «Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, ежедневно с 17 июня на компрессорной станции „Портовая“ российской нефтегазовой группы „Газпром“ обнаруживают пламя. Других очагов возгорания в районе станции не было». Гигантский факел видят жители Финляндии.Значительные выбросы тепла на «Портовой» наблюдатели фиксируют с июня, и они «поражены» масштабами, пишет ВВС.

«Никогда не видела такого факела на СПГ-заводе. Начиная с июня мы наблюдали гигантский скачок [факельного сжигания газа], и он никуда не ушел, но остается аномально высоким», — сказала изданию Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным Университета Майами в Огайо.

В первой половине августа, согласно данным самого «Газпрома», его экспорт в дальнее зарубежье сократился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. (-58,4% в июле), а добыча — на 32,2% (-35,8% в июле). Снизив прокачку по «Северному потоку» в июне до 40%, он на 10 дней останавливал газопровод на профилактический ремонт в июле, а после возобновления работы 27 июля оставил поставки на уровне 20% от мощности.



На этой неделе «Газпром» заявил, что остановит трубопровод из-за работ на «Портовой» еще на 3 дня — с 31 августа по 2 сентября. Цена газа в Европе на торгах в пятницу (фьючерс Dutch TTF) составляет около 310 евро/МВт·ч ($3250 за 1000 кубометров); год назад газ стоил менее 28 евро.