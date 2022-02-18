ЕВС настаивает на немедленном освобождении Протасевича

09:42 24 Май Киев, Украина

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала Беларусь немедленно освободить Романа Протасевича и пригрозила в кротчайшие сроки назначить международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в белорусской столице.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС.

"Белорусские власти 23 мая вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске. Самолет, владельцем которого является компания из ЕС, который совершал полет между двумя столицами государств ЕС с сотней пассажиров на борту, был принудительно посажен белорусским военным самолетом - это неприемлемый шаг", - сказано в заявлении.

"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу - независимому журналисту из Беларуси представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.



ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".

"Этим принудительным деянием, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента для того, чтобы выяснить недочеты в международных авиационных правилах", - заявляют в ЕВС.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.



В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.



В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.



По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.