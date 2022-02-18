ЕВС настаивает на немедленном освобождении Протасевича

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) призвала Беларусь немедленно освободить Романа Протасевича и пригрозила в кротчайшие сроки назначить международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в белорусской столице.
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС.
"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу - независимому журналисту из Беларуси представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.
ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".
ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии