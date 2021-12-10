"Евровидение 2021": в фан-зону и зрительский зал будут допущены зрители с негативным ковид-тестом

На всех репетициях конкурса, финалах и полуфиналах одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. Обязательное условие - наличие негативного ковид-теста.
Об этом сообщили организаторы конкурса.
Как отметили организаторы конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.
На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.
"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.
Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум".
На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.
"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.
Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум".
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