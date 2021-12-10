"Евровидение 2021": в фан-зону и зрительский зал будут допущены зрители с негативным ковид-тестом

14:17 01 Апрель Киев, Украина

На всех репетициях конкурса, финалах и полуфиналах одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. Обязательное условие - наличие негативного ковид-теста.

Об этом сообщили организаторы конкурса.

"Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала, комментируя решение властей Нидерландов.

Как отметили организаторы конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.



На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.



"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.



Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум".