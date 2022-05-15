Евровидение-2022: победила Украинская группа Kalush Orchestra

Никто не сомневался в нашей победе на Евровидении, как не сомневаются в нашей победе в войне с Россией. Украинская группа Kalush Orchestra в субботу, 14 мая, победила в песенном конкурсе Евровидение-2022, который состоялся в Турине, Италия. Максимальное число баллов ей отдали жюри пяти государств и зрители 28 стран.

Так, по 12 баллов украинцам дали судьи Польши, Литвы, Латвии, Румынии и Молдовы. Исландия дала 10 баллов, Португалия, Словения и Хорватия - по 8 баллов, Албания, Кипр, Израиль и Австралия - по 7 баллов, Грузия, Черногория, Азербайджан, Бельгия и Армения - 6 баллов. По итогам голосования жюри из 40 стран Украина получила 192 балла.

В то же время зрители 28-ми стран дали нам максимум баллов:

Италия

Франция

Ирландия

Исландия

Испания

Великобритания

Дания

Германия

Австрия

Эстония

Латвия

Литва

Польша

Азербайджан

Болгария

Молдова

Чехия

Грузия

Сан-Марино

Австралия

Бельгия

Кипр

Нидерланды

Швеция

Израиль

Португалия

Норвегия

Финляндия

По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете - 631 балл и первое место в конкурсе.

В то же время меньше всего Украине дали Чехия (4 балла), Швейцария (3 балла), Ирландия (3 балла), Мальта (2 балла) и Сан-Марино (2 балла).

Отметим, свои 12 балов жюри Украины дало представителю Великобритании, тогда как зрители - Польше.

Россия, которая развязала войну против Украины, планировала участвовать в Евровидении-2022, однако была отстранена.

Как известно, страна-победитель очередной конкурс Евровидения принимает в одном из своих городов. Украина будет делать это в третий раз. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал Мариуполь.