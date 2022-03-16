Евросоюз внедряет санкции за нарушение прав человека

08:27 20 октября Киев, Украина

На заседании Еврокомиссии было одобрено предложение вводить санкции за нарушение прав человека во всем мире, по аналогии "Списка Магнитского".



Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

“Когда новый глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека вступит в силу, он предоставит Евросоюза большую гибкость преследовать ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими во всем мире, где бы они ни осуществлялись или кто бы их не совершал”, — заявил Шевчович.

Он уточнил, что санкции будут иметь вид запрета на въезд в ЕС и замораживание активов на территории объединения. По словам Шефчовича, предложение предусматривает, что надзор за соблюдением запрета на въезд осуществлять Еврокомиссия. В случае утверждения, это решение будет беспрецедентным, ведь вопрос запрета въезда на территорию стран ЕС регулируют правительства соответствующих государств, а не Брюссель.



Теперь это предложение будет рассматривать Совет ЕС. Именно он обладает полномочиями принять новый санкционный режим в виде регламента Евросоюза, для чего требуется единодушное согласие всех 27 его государств-членов. Утверждение режима еще не является введением санкций, он лишь создает правовые рамки для этого. Следующим шагом будет уже внесение конкретных лиц к санкционного списка.



Напомним, в США приняли в 2012 году “Список Магнитского” с именами российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к гибели бывшего аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ЕС уже несколько лет раздаются призывы принять аналогичный механизм. Еще в декабре 2018 года Совет ЕС дал “зеленый свет” на разработку режима санкций за нарушение прав человека. Во время своего выступления в понедельник Шефчович имя Магнитского не вспомнил. Несмотря на то, что, например, в Европарламенте есть немало сторонников назвать новый режим в честь российского аудитора. Впрочем, есть и много противников этой идеи. Они аргументируют свою позицию нежеланием ограничивать действие санкционного режима в любые страны или регионы.