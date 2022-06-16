Евросоюз увеличит военный бюджет Молдовы - Макрон

Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает NewsMaker.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает NewsMaker.
15 июня президенты Молдовы и Франции встретились в Кишиневе.
Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь.
В МИД Молдовы настаивают, что несмотря на решение ЕС предоставить Молдове военную помощь, об отступлении от нейтралитета страны речь не идет.
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