Евросоюз увеличит военный бюджет Молдовы - Макрон

21:49 15 июня Киев, Украина

Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.



Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает NewsMaker.

"В этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, ваша страна получит дополнительные 40 млн евро от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое ваш военный бюджет . Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны", - заявил Макрон.