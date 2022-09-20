Евросоюз утвердил решение о выделении Украине 5 млрд евро из 9 млрд обещанных
12:56 20 сентября Киев, Украина
Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении Украине 5 млрд евро из 9 млрд, обещанных в мае.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 20 сентября.
"9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета Ecofin в Праге. Сегодня эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что финансовая помощь дополняет другую поддержку Украины Евросоюзом, которая уже оказывается в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.
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