Евросоюз утвердил решение о выделении Украине 5 млрд евро из 9 млрд обещанных

12:56 20 сентября Киев, Украина

Совет Европейского Союза утвердил решение о выделении Украине 5 млрд евро из 9 млрд, обещанных в мае.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 20 сентября.

"9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета Ecofin в Праге. Сегодня эта дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финансовая помощь дополняет другую поддержку Украины Евросоюзом, которая уже оказывается в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.