Евросоюз разработал новые правила торговли ковид-вакцинами

09:43 24 Март Киев, Украина

С сегодняшнего дня, согласно решению ЕС, вступают в силу новые ужесточенные правила экспорта ковид-вакцин. Данные правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.



Отмечается, что новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязатeльства по пoставкам вaкцины.



Новые правила направлены на то, чтобы сделать торговлю вакцинами "взаимной и пропорциональной". В частности, поставки за рубеж могут быть приостановлены, если страны-производители вакцин, такие как Великобритания и США, запретят экспорт в ЕС.



Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не намерена полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса нового типа, производство которых организовано на территории содружества.



Нынешний режим экспорта ЕС гарантирует, что поставки в около 90 стран не будут прерваны, а также будет обеспечена защита таким компаниям, как Pfizer Inc. и Moderna Inc., которые выполнили свои обязательства в Европе.