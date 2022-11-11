Евросоюз разрабатывает план киберзащиты из-за угроз со стороны рф

Европейская комиссия предложила два плана действий по усилению киберзащиты на фоне роста киберугроз со стороны россии после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
В руководстве ЕС говорят, что в последнее время усилились российские кибератаки на страны Евросоюза и их партнеров, поэтому необходимы дополнительные действия для защиты граждан и вооруженных сил, а также необходимо усиление сотрудничества с НАТО по киберзащите.
В руководстве ЕС говорят, что в последнее время усилились российские кибератаки на страны Евросоюза и их партнеров, поэтому необходимы дополнительные действия для защиты граждан и вооруженных сил, а также необходимо усиление сотрудничества с НАТО по киберзащите.
Политика, предложенная Европейской комиссией, усилит возможности киберзащиты ЕС и усилит координацию и сотрудничество между военными и гражданскими киберсообществами.
Эта инициатива является частью серии мер, предложенных Еврокомиссией по укреплению кибербезопасности ЕС на фоне волны кибератак на правительства и предприятия по всему миру.
На прошлой неделе агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило, что вторжение в Украину привело к более разрушительным и широкомасштабным атакам на кибербезопасность в ЕС с начала года и до июля.
Отдельный План действий по военной мобильности, предложенный Комиссией, направлен на то, чтобы помочь странам ЕС и их партнерам эффективнее транспортировать войска и оборудование, работать над "лучше связанной и защищенной инфраструктурой" и укреплять сотрудничество с НАТО.
Эта инициатива является частью серии мер, предложенных Еврокомиссией по укреплению кибербезопасности ЕС на фоне волны кибератак на правительства и предприятия по всему миру.
На прошлой неделе агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило, что вторжение в Украину привело к более разрушительным и широкомасштабным атакам на кибербезопасность в ЕС с начала года и до июля.
Отдельный План действий по военной мобильности, предложенный Комиссией, направлен на то, чтобы помочь странам ЕС и их партнерам эффективнее транспортировать войска и оборудование, работать над "лучше связанной и защищенной инфраструктурой" и укреплять сотрудничество с НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предупредил о росте угроз в киберпространстве, вспомнив о недавних атаках на спутники, критическую инфраструктуру и правительственные департаменты, особенно в рамках войны россии против Украины.
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