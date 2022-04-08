Евросоюз рассматривает возможность отказа от российского угля

13:29 06 апреля Киев, Украина

Евросоюз планирует подготовить план поэтапного отказа от российского угля в качестве ответа на сообщения о «военных преступлениях» России на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом также сообщают The Wall Street Journal и Reuters.

По данным источников Bloomberg, детали плана и сроки поэтапного отказа от угля из России еще обсуждаются. Кроме того, как пишет агентство, Еврокомиссия предложит запретить въезд в Европу большинству российских грузовиков и судов.

Чтобы план постепенного отказа от угля был принят, его должны одобрить все 27 государств-членов Евросоюза. На новостях о разработке плана фьючерсы на уголь, поставляемый в северо-западную Европу, уже подорожали на 7,9%, до $205 за тонну.

Для российского угля рынок ЕС и Великобритании важен: в 2021 году туда было направлено около 50 млн тонн угля, или 22,1% от общего объема экспорта. «Но для Европы зависимость еще выше: около 50% импорта — это поставки из России», — говорится в Telegram-канале Института энергетики и финансов. Поэтому ожидать, что отказ от угля из России будет легким и быстрым, нельзя, отмечают аналитики. Но могут быть введены краткосрочные ограничения, поскольку отопительный сезон закончился, предполагают они.

Запрет на импорт из России нефти и газа ЕС на данном этапе вводить не планирует, поскольку страны блока пока не могут достигнуть согласия по данному вопросу, отметили источники Bloomberg.

О новых санкциях в отношении России может быть объявлено уже в ближайшие дни, отмечают западные СМИ. Помимо запрета на уголь в новый пакет могут войти запрет на экспорт некоторых видов техники и технологий в Россию, дополнительные ограничения против российских миллиардеров, отмечает WSJ.

Bloomberg указывает, что санкции могут затронуть продажи оборудования для сжижения природного газа. Также в санкционные списки могут попасть еще десятки людей и организаций, а против некоторых компаний, например, против банка ВТБ, санкции могут быть расширены.

Источники Reuters добавляют, что Еврокомиссия также предложит включить в новый пакет санкций запрет на импорт из России каучука, химикатов и других товаров на общую сумму до 9 млрд евро в год. Кроме того, будет рассмотрен запрет на экспорт в Россию полупроводников, компьютеров и другой электроники, а также транспортного оборудования.

Новые санкции могут стать ответом на обнародованные в выходные материалы о жертвах среди мирного населения в Буче и других городах под Киевом. Минобороны России отрицает обвинения в убийствах мирных жителей в Буче.