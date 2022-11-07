Евросоюз продолжит принимать меры против поставок Ираном любых видов вооружения россии

16:21 07 ноября Киев, Украина

Страны ЕС продолжат принимать меры против поставок Ираном любых видов вооружения кремлю. Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, 7 ноября.

"Какое бы военное оборудование не поставлялось в россию - это неприемлемо и будут последствия , если государства-члены будут иметь достаточно доказательств, что это продолжается", - отметил европейский чиновник.

Он ответил таким образом на вопросы потенциальных последствий для Ирана в случае поставки рф ракет малой и средней дальности.

"Это касается и дронов, и тренеров. Я могу снова вспомнить заявление G7, которое конкретно касается тренеров и иранских дронов. Но все остальные поставки оружия, которые используются в этой незаконной агрессии… будут считаться поддержкой этой незаконной агрессии, и будут необходимы последствия", - подытожил Стано.

Как известно, в СМИ заявили, что Иран в ближайшее время может отправить в россию около 1000 единиц оружия. Это баллистические ракеты и ударные беспилотники.