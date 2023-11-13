Евросоюз призвал ХАМАС освободить всех заложников

09:52 13 ноября Киев, Украина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 27 членов блока совместно призвали боевиков группировки ХАМАС немедленно освободить всех заложников.
 
Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.
"Мы призываем к немедленному приостановлению боевых действий и установлению гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно добраться до населения Газы", - отметил Боррель.
По словам политика, члены ЕС обратились с призывом к ХАМАС относительно "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".

При этом, подчеркнул глава дипломатии Евросоюза, блок осудил использование боевиками больниц и гражданского населения в качестве "живого щита".
"Гражданским необходимо разрешить покинуть зону боевых действий. Военные действия серьезно влияют на больницы и наносят ужасный ущерб. Международное гуманитарное право предусматривает, что больницы, медоборудование и гражданские в больницах должны быть защищены", — указал чиновник.
Боррель добавил, что Европейский союз также призвал Израиль проявлять максимальное сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц.