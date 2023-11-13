Евросоюз призвал ХАМАС освободить всех заложников

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 27 членов блока совместно призвали боевиков группировки ХАМАС немедленно освободить всех заложников.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.
По словам политика, члены ЕС обратились с призывом к ХАМАС относительно "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников".
При этом, подчеркнул глава дипломатии Евросоюза, блок осудил использование боевиками больниц и гражданского населения в качестве "живого щита".
Боррель добавил, что Европейский союз также призвал Израиль проявлять максимальное сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц.
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