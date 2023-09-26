Евросоюз признал соцсеть X крупнейшим источником дезинформации - СМИ

14:52 26 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Bloomberg.



Соответствующее заявление чиновник сделала на фоне опубликованных Евросоюзом отчетов о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Meta, Google и TikTok, справляется с борьбой с фейками.



Агентство отмечает, что большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер. Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова призвала социальные сети усилить бдительность в борьбе с российской дезинформацией накануне выборов в США и ЕС.Об этом сообщает Bloomberg.Соответствующее заявление чиновник сделала на фоне опубликованных Евросоюзом отчетов о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Meta, Google и TikTok, справляется с борьбой с фейками.Агентство отмечает, что большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер.

"X, бывший Twitter, уже не подпадающий под действие кодекса, является платформой с наибольшим процентом публикаций с ложной информацией или дезинформацией", — проинформировала Йоурова.

В то же время, по ее словам, некоторые платформы уже начали борьбу с российской дезинформацией.

К примеру:

Google за первые четыре месяца года прекратил деятельность более 400 каналов, вовлеченных в операции влияния рф.

Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в Европейском союзе.

Журналисты указывают, что в прошлом месяце в ЕС вступил в силу Закон о цифровых услугах, регулирующий содержание на платформах.

"Поскольку Twitter был определен как очень большая онлайн-платформа, конечно, существуют обязательства, предусмотренные жестким законом. Итак, мое сообщение Twitter: "Вы должны соблюдать жесткие законы, и мы наблюдаем за тем, что вы делаете", - подчеркнула вице-президент.

Йоурова добавила, что приток российской дезинформации "особо острый" в Словакии, где 30 сентября пройдут выборы.