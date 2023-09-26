Евросоюз признал соцсеть X крупнейшим источником дезинформации - СМИ

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова призвала социальные сети усилить бдительность в борьбе с российской дезинформацией накануне выборов в США и ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление чиновник сделала на фоне опубликованных Евросоюзом отчетов о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Meta, Google и TikTok, справляется с борьбой с фейками.
Агентство отмечает, что большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление чиновник сделала на фоне опубликованных Евросоюзом отчетов о том, как каждая из крупных технологических компаний, включая Meta, Google и TikTok, справляется с борьбой с фейками.
Агентство отмечает, что большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер.
В то же время, по ее словам, некоторые платформы уже начали борьбу с российской дезинформацией.
К примеру:
- Google за первые четыре месяца года прекратил деятельность более 400 каналов, вовлеченных в операции влияния рф.
- Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в Европейском союзе.
- Журналисты указывают, что в прошлом месяце в ЕС вступил в силу Закон о цифровых услугах, регулирующий содержание на платформах.
Йоурова добавила, что приток российской дезинформации "особо острый" в Словакии, где 30 сентября пройдут выборы.
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