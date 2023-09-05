Евросоюз примет активное участие в помощи Словении после мощных наводнений

19:44 09 августа Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 400 млн евро из Фонда солидарности для помощи стране в борьбе с последствиями стихийного бедствия.

Об этом заявила президент Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

"Сегодня я обсудила с премьер-министром пакет из трех компонентов, включающий в себя неотложные потребности, а также средне- и долгосрочную перспективу. Для восстановления этой страны нужно сделать много инвестиций. Этот пакет состоит, в первую очередь, из Фонда солидарности "И здесь мы сделаем доступными 400 млн евро - 100 млн евро из них еще в этом году и 300 млн евро в следующем году", - сказала она.

По словам фон дер Ляен, Еврокомиссия ждет запроса от словенского правительства и предварительной оценки убытков для перевода средств.



Второй компонент пакета поддержки связан с фондом "ЕС нового поколения" (NextGenerationEU), предназначенным для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.

"Помимо средств, которые Словения уже использует и запрограммировала, есть еще 2,7 млрд евро. Словения может их пригласить. И здесь время имеет решающее значение, поскольку этот запрос должен быть сделан до конца августа", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, уже сегодня будет создана рабочая группа между Словенией и Еврокомиссией, которая будет работать над тем, что эти 2,7 млн евро были доступны Словении для инвестиций.

"И третий элемент – это существующие и уже запрограммированные деньги, которые можно перепрограммировать. Это – 3,3 млн. евро фондов сплочения. Они рассчитаны до 2027 года. Таким образом, у нас есть хороший пакет немедленной поддержки, среднесрочной и долгосрочной поддержки для реконструкции и возобновление Словении", - заявила фон дер Ляен.

Напомним, Словения страдает от сильных дождей, начавшихся 3 августа и повлекших наводнения, оползни и прорыв дамбы.