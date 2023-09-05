Евросоюз примет активное участие в помощи Словении после мощных наводнений

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 400 млн евро из Фонда солидарности для помощи стране в борьбе с последствиями стихийного бедствия.
Об этом заявила президент Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
По словам фон дер Ляен, Еврокомиссия ждет запроса от словенского правительства и предварительной оценки убытков для перевода средств.
Второй компонент пакета поддержки связан с фондом "ЕС нового поколения" (NextGenerationEU), предназначенным для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.
Второй компонент пакета поддержки связан с фондом "ЕС нового поколения" (NextGenerationEU), предназначенным для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.
По ее словам, уже сегодня будет создана рабочая группа между Словенией и Еврокомиссией, которая будет работать над тем, что эти 2,7 млн евро были доступны Словении для инвестиций.
Напомним, Словения страдает от сильных дождей, начавшихся 3 августа и повлекших наводнения, оползни и прорыв дамбы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии