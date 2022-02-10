Евросоюз ответил на предложения России по безопасности общим письмом от имени 27 стран-участников

18:47 10 Февраль Киев, Украина

Евросоюз направил Москве коллективный ответ на "предложения безопасности". Письмо от имени глав МИД 27 стран-участниц было передано постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.



Заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора сообщил, что верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.



Ранее в этот день глава МИДа РФ Сергей Лавров заявлял, что коллективное письмо от стран ЕС приведет к срыву переговорного процесса, указывает агентство Reuters. Содержание письма от ЕС в Россию остается неизвестным.



В то же время, Жозеп Боррель в своем Twitter, комментируя этот ответ, сообщил, что ЕС призывает Россию прекратить наращивать войска в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси.

"Разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии", - указал глава дипломатии ЕС.

26 января свой письменный ответ на российские предложения по безопасности в Европе предоставили Соединенные Штаты Америки. МИД России не сообщил детали о содержании документа.