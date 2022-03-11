Евросоюз отреагировал на срыв перемирия в Карабахе

08:23 19 октября Киев, Украина

Несмотря на договоренности о прекращении огня, Армения и Азербайджан продолжают боевые действия, в Евросоюзе крайне негативно отреагировали на происходящее и осудили срыв перемирия.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.



По его словам, европейские страны сожалеют, что боевые действия продолжаются.

«Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более осложняет заживление ран», - говорится в его заявлении.

Боррель добавил, что конфликт привел к большим и недопустимых жертв среди гражданского населения.