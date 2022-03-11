Евросоюз отреагировал на срыв перемирия в Карабахе

Несмотря на договоренности о прекращении огня, Армения и Азербайджан продолжают боевые действия, в Евросоюзе крайне негативно отреагировали на происходящее и осудили срыв перемирия.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, европейские страны сожалеют, что боевые действия продолжаются.
По его словам, европейские страны сожалеют, что боевые действия продолжаются.
Боррель добавил, что конфликт привел к большим и недопустимых жертв среди гражданского населения.
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