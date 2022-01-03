Евросоюз отложил введение платы за поездки по безвизу

ЕС отложил до конца 2022 года запуск системы ETIAS, по которой путешествующие в Европу по безвизу должны уплатить сбор в размере 7 евро.
Об этом говорится в распоряжении профильного агентства ЕС EU-LISA.
После запуска системы и после завершения переходного периода украинцы смогут въехать в ЕС по биометрическому паспорту только после того, как авторизуются в новой системе.
Процедура будет стоить 7 евро. Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до момента окончания действия паспорта, зарегистрированного в анкете.
Систему информации и онлайн-авторизации путешествий ETIAS должны были запустить в 2021 году, но этого не произошло, в частности, из-за дефицита финансирования.
ETIAS внедряют для того, чтобы проводить предварительную онлайн-проверку граждан, отправляющихся на территорию ЕС. Онлайн-регистрация должна уменьшить очереди и задержки на границе, а также облегчить работу пограничников.
Все граждане третьих стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, будут обязаны осуществить онлайн-авторизацию в ETIAS до въезда на территорию Шенгена и оплатить сбор в 7 евро. Украина входит в список.
При этом получение авторизации не является автоматическим разрешением на въезд в зону Шенгена. Окончательное решение все же принимает пограничник: он имеет право спросить о целях, финансировании поездки и обратных билетах.
Об этом говорится в распоряжении профильного агентства ЕС EU-LISA.
После запуска системы и после завершения переходного периода украинцы смогут въехать в ЕС по биометрическому паспорту только после того, как авторизуются в новой системе.
Процедура будет стоить 7 евро. Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до момента окончания действия паспорта, зарегистрированного в анкете.
Систему информации и онлайн-авторизации путешествий ETIAS должны были запустить в 2021 году, но этого не произошло, в частности, из-за дефицита финансирования.
ETIAS внедряют для того, чтобы проводить предварительную онлайн-проверку граждан, отправляющихся на территорию ЕС. Онлайн-регистрация должна уменьшить очереди и задержки на границе, а также облегчить работу пограничников.
Все граждане третьих стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, будут обязаны осуществить онлайн-авторизацию в ETIAS до въезда на территорию Шенгена и оплатить сбор в 7 евро. Украина входит в список.
При этом получение авторизации не является автоматическим разрешением на въезд в зону Шенгена. Окончательное решение все же принимает пограничник: он имеет право спросить о целях, финансировании поездки и обратных билетах.
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