Евросоюз осудил убийство Бондаренко в Беларуси и пригрозил новыми санкциями

17:57 13 ноября Киев, Украина

Европейский Союз заявил о готовности ввести допсанкции против Беларуси из-за гибели 31-летнего белоруса Романа Бондаренко.

Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу, 13 ноября.

"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", — говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что белорусские власти прекратят насилие, освободят всех политических заключенных и проведут выборы.

"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан", — отметил глава европейской дипломатии.