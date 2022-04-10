Евросоюз осудил убийство Бондаренко в Беларуси и пригрозил новыми санкциями

Европейский Союз заявил о готовности ввести допсанкции против Беларуси из-за гибели 31-летнего белоруса Романа Бондаренко.
Об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу, 13 ноября.
ЕС ожидает, что белорусские власти прекратят насилие, освободят всех политических заключенных и проведут выборы.
Мы писали, что Роман Бондаренко был избит неизвестными во время драки на "Площади перемен" - где с начала августа оппозиционно настроенные местные жители устраивали митинги, акции или собрания.
Причиной драки, приведшей к трагедии, стала попытка неизвестных снять с забора оппозиционную символику - флаги и ленты. Бондаренко получил тяжелые травмы и был задержан, позднее его госпитализировали из РОВД. В реанимации пострадавший впал в кому, на следующий день умер.
Причиной драки, приведшей к трагедии, стала попытка неизвестных снять с забора оппозиционную символику - флаги и ленты. Бондаренко получил тяжелые травмы и был задержан, позднее его госпитализировали из РОВД. В реанимации пострадавший впал в кому, на следующий день умер.
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