Евросоюз не против финансировать Starlink в Украине

08:11 18 октября Киев, Украина

Министры иностранных дел ЕС рассмотрели возможность финансирование работы системы спутниковой связи Starlink в Украине.



Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию Politico.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "поднял эту тему" на встрече и "некоторые страны поддержали его", отметил литовский чиновник.



Он считает, что "было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам".



Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Боррель поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия в Украине. В частности, ЕС "изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink".



Источники издания отмечают, что в ЕС рассматривают также возможность обратиться по вопросу спутникового интернета к другим компаниям. В Евросоюзе считают, что это "могло бы быть дешевле и надежнее", чем в случае со SpaceX.