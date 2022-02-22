Евросоюз намерен реагировать санкциями на действия Путина

10:01 22 Февраль Киев, Украина

Лидеры Европейского союза следом за странами НАТО и Великобританией осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость оккупированных российскими наемниками регионов Украины и предупредили, что блок отреагирует санкциями.

«Решение Путина является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — написали в Твиттере главы ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

«ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной», — заявили они.

В совместном заявлении фон дер Ляйен и Мишель говорится: «Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту».

Незадолго до того, как Путин подписал указы о признании двух удерживаемых пророссийскими повстанцами частей Украины и подписании ими пакта о «взаимопомощи» с Россией, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что последуют санкции.

Боррель сказал, что он «предложит санкции на рассмотрение» министрам иностранных дел ЕС.

Отметим, утром в понедельник фон дер Ляйен заявила немецкой телекомпании ARD, что «если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика является слабым местом России».

Другими словами: «Финансовые санкции будут означать, что Россия будет фактически отрезана от международных финансовых рынков».