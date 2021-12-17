Евросоюз на год продлил режим санкций против Ирана

09:16 13 Апрель Киев, Украина

Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкционного режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране

Об этом сообщается на сайте ЕС.

«В рамках ежегодного пересмотра... Совет ЕС решил продлить ограничительные меры до 13 апреля 2022 года. Эти меры включают запрет на путешествия и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий или для мониторинга телекоммуникационных средств. В дополнение, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансирование включенным в санкционный список лицам и учреждениям», - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, этим же решением Совет ЕС расширил санкционный лист и включил в него дополнительно восемь человек и три учреждения, учитывая их роль в насилии против участников демонстраций в Иране в ноябре 2019 года. С сегодняшнего дня в санкционный список входят 89 человек и 4 учреждения Ирана.



Как сообщалось, ограничительные меры против Ирана за серьезные нарушения прав человека Евросоюз ввел в 2011 году, и с тех пор продлевал их каждый год.