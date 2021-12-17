Евросоюз на год продлил режим санкций против Ирана

Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкционного режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране.
Об этом сообщается на сайте ЕС.
Согласно обнародованной информации, этим же решением Совет ЕС расширил санкционный лист и включил в него дополнительно восемь человек и три учреждения, учитывая их роль в насилии против участников демонстраций в Иране в ноябре 2019 года. С сегодняшнего дня в санкционный список входят 89 человек и 4 учреждения Ирана.
Как сообщалось, ограничительные меры против Ирана за серьезные нарушения прав человека Евросоюз ввел в 2011 году, и с тех пор продлевал их каждый год.
Как сообщалось, ограничительные меры против Ирана за серьезные нарушения прав человека Евросоюз ввел в 2011 году, и с тех пор продлевал их каждый год.
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