Евросоюз и Германия грозят "Талибану" изоляцией

В случае если боевики "Талибана" захватят власть силой и провозгласят свое государство на территории Афганистана, Евросоюз и Германия прекратят оказывать помощь стране.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что Берлин ежегодно дает правительству в Кабуле 430 млн евро.
Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что Берлин ежегодно дает правительству в Кабуле 430 млн евро.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель также пригрозил талибам отказом от финансовой поддержки Афганистана, если в стране не наступит "мирное и инклюзивное урегулирование и уважение основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".
Также боевикам грозят изоляцией, непризнанием странами Запада и отсутствием международной поддержки.
Также состоялся разговор по Афганистану госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД Германии, Канады и генсеком НАТО.
Вашингтон намерен сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов.
Вашингтон намерен сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов.
Блинкен, Маас и Йенс Столтенберг считают, что необходимо принять меры по пресечению насилия дипломатическим путем.
Но, как известно, "Талибан" отказывается от переговоров, пока на посту президента находится Ашраф Гани.
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