Евросоюз готовит новый пакет санкций против россии

09:37 22 сентября Киев, Украина

Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против агрессора и увеличить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля.



После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен на "более значимые секторы российской экономики" и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине. Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.



Они также договорились об увеличении поставок оружия в Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержки, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.



Министры иностранных дел 27 стран блока находятся в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.