Евросоюз готовит новые ограничения против Ирана из-за продажи оружия рф

12:41 19 октября Киев, Украина

Европейский Союз планирует через несколько дней наложить санкции на иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия россии, которое используется в войне против Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию от четырех чиновников и дипломатов.



По данным издания, Брюссель уже подготовил новый список санкций против Тегерана. Дипломаты надеются договориться о новом пакете в среду или по крайней мере до саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.



Один высокопоставленный чиновник назвал новый пакет "сильным сигналом" Тегерану, а другой высокопоставленный чиновник сказал, что такие индивидуальные санкции быстрее ввести, чем экономические санкции, которые потребуют новой правовой базы и могут иметь небольшой дополнительный эффект, учитывая, что Иран уже находится под жесткими экономическими санкциями со стороны США.



Новые меры будут дополнением к уже согласованным в понедельник санкциям против "полиции морали" Ирана за жестокое преследование и убийства женщин и мужчин, которые все еще протестуют против режима аятоллы.



Дипломаты из стран ЕС встретятся сегодня в так называемой группе Relex, чтобы согласовать последние технические детали пакета санкций. Если будет согласовано решение, послы ЕС могут дать свое разрешение новому пакету уже сегодня - в противном случае это может произойти в пятницу утром.