Европол занялся поиском подсанкционных российских активов

12:33 12 апреля Киев, Украина

Европоле заявили о начале операции Оскар, целью которой является помощь странам ЕС в поиске активов, подпадающих под антироссийские санкции Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении организации, которое было обнародовано в понедельник, 11 апреля.



"Европол запустил операцию Оскар, чтобы поддержать финансовые расследования стран-членов ЕС, нацеленные на полученные преступной деятельностью активы, которыми владеют физлица и юрлица, в отношении которых введены санкции из-за действий России в Украине", - указано в заявлении.



Европол отметил, что проводит операцию совместно с Евроюстом и Европейской службой пограничной и береговой охраны Frontex.



"Операция также нацелена на поддержку уголовных расследований, которые проводятся странами-членами ЕС в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций", - подчеркивается в заявлении.



Отмечается также, что операция Оскар продлится как минимум один год.