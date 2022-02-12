Европол задержал 179 членов международной банды наркоторговцев

В ходе проведения операции «Разрушитель», правоохранители США, Канады, Австралии и ряда европейских стран осуществили масштабную совместную операцию, в результате которой были задержаны 179 торговцев наркотиками, которые сбывали наркотические вещества в сети Интернет.
Во время операции правоохранители изъяли 500 килограммов запрещенных веществ.
Об этом сообщает сайт Европола.
Руководила операцией криминальная полиция Германии, также в ней приняли участие правоохранительные из США, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Кипра, Австралии и Канады.
Как отмечается, аресты наркоторговцев состоялись в США (121), Германии (42), Нидерландах (8), Великобритании (4), Австрии (3) и Швеции (1). Ряд расследований еще продолжается, поэтому в будущем возможны еще задержания.
Всего правоохранители задержали 179 подозреваемых, изъяли у них 500 килограммов наркотиков (героин, кокаин, экстази, метамфетамин и т.д.), более 6,5 миллиона долларов (как наличными, так и в виртуальных валютах) и 64 единицы огнестрельного оружия.
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