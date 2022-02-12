Европол задержал 179 членов международной банды наркоторговцев

06:41 23 Сентябрь Киев, Украина

В ходе проведения операции «Разрушитель», правоохранители США, Канады, Австралии и ряда европейских стран осуществили масштабную совместную операцию, в результате которой были задержаны 179 торговцев наркотиками, которые сбывали наркотические вещества в сети Интернет.