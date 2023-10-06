Европол присоединился к расследованию международных преступлений в Украине

07:33 06 октября Киев, Украина

Агентство ЕC по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) присоединилось к совместной следственной группе (JIT) для расследования серьезных международных преступлений в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европола.



Отмечается, что генеральные прокуроры семи стран-участниц и исполнительный директор Европола Катрин Де Болле подписали соответствующее соглашение во время 17-го заседания Консультативного форума генеральных прокуроров Евроюста.



Согласно своему мандату, Европол будет оказывать аналитическую и криминалистическую поддержку членам JIT. Кроме того, Европол будет поддерживать сбор и анализ данных, законно полученных из открытых источников, таких как социальные медиа, телевизионные и радиовещания, известные вместе как разведка из открытых источников (OSINT).



Ведомство также предоставит свои знания и опыт в области военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений посредством проекта анализа основных международных преступлений (AP CIC).