Европейский Союз выработал отдельную политику в отношении Украины - Боррель

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выработал отдельную политику в отношении Украины, главной целью которой является вступление страны в ЕС.
Об этом он сказал на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге 5 октября.
По его словам, ЕС принимает последовательные меры по снижению собственной зависимости от российских энергоресурсов, в том числе от газа.
Боррель подчеркнул, что рф должна отказаться от своей империалистической политики, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены.
Боррель подчеркнул, что рф должна отказаться от своей империалистической политики, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии