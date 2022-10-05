Европейский Союз выработал отдельную политику в отношении Украины - Боррель

13:06 05 октября Киев, Украина

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выработал отдельную политику в отношении Украины, главной целью которой является вступление страны в ЕС.

Об этом он сказал на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге 5 октября.

"Длительное время наша внешняя политика по отношению к Украине была определенным образом связана с россией. Но сейчас у нас очень четкая политика в отношении Украины, которая основана на нашем желании обеспечить намерение Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Это очень четкая цель такой политики. И если это случится, мы уже не будем столь зависимы от россии", - отметил Боррель.

По его словам, ЕС принимает последовательные меры по снижению собственной зависимости от российских энергоресурсов, в том числе от газа.



Боррель подчеркнул, что рф должна отказаться от своей империалистической политики, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены.