Европейский Союз вводит санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в Иране

17:29 22 мая Киев, Украина

Европейский Союз принял решение ввести санкции против пяти человек и двух организаций, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Иране

Сообщается об этом в официальном заявлении Совета ЕС.

В санкционный список внесли:

командира подразделения Тегеранской полиции правоохранительных сил Ирана (LEF)

человека, связанного с "делом Марьем Арвином" - юристом, который оказался в тюрьме из-за своей правозащитной деятельности и впоследствии умер.

представителя иранской полиции и секретаря Высшего совета киберпространства Ирана (SCC), органа, ответственного за репрессии в киберпространстве.

Санкции также ввели против фонда IRGC - органа, ответственного за управление инвестициями "Корпуса стражей исламской революции" и направление денег на жестокие репрессии режима и Студенческую организацию Basij (SBO), действующую как насильственная армия в университетских городках, где студенты устроили протесты осенью 2022 года, а затем стали жертвами репрессий и серьезных нарушений прав человека, таких как похищение и пытки.



В целом санкции применены к 216 физическим и 37 юридическим лицам. Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет предоставлять средства тем, кто находится в подсанкционном списке. Кроме того, действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.



ЕС призвал Иран прекратить практику вынесения и исполнения смертных приговоров протестующим, упразднить вынесенные смертные приговоры, обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных, а также прекратить практику задержания иностранных гражданских лиц с целью получения политической выгоды.