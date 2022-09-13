Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительно 3 млрд евро

15:01 13 сентября Киев, Украина

До конца года ЕС планирует выделить Киеву дополнительно 3 млрд евро.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. Он отметил, что эта помощь возможно будет в виде грантов.

"В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца (года) составляют еще 3 миллиарда (евро)", – сказал Хан.

Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены, и выразил уверенность, что страны-члены ЕС примут решение об их выделении Украине.



К слову, этим летом ЕС выделил Украине первый транш помощи в размере 1 млрд евро, всего 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить в Киев до конца этого года.

"Настоящий вопрос заключается в том, как финансировать Украину в случае – а это очень вероятно – если война будет продолжаться в новом году", – сказал Хан.

При этом он отметил, что необходимые средства для Украины не могут быть выделены из нынешнего бюджета ЕС, и для того, чтобы их найти, необходимо приложить "чрезвычайные усилия".



Комиссар по вопросам бюджета также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько евросообщество будет готово оказать Киеву дополнительную финансовую поддержку.