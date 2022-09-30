Европейский совет осудил рф за аннексию оккупированных территорий Украины

18:16 30 сентября Киев, Украина

Участники совета Европы заявили о безоговорочном осуждении незаконной аннексии рф Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета Европы.

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - говорится в заявлении.



В заявлении подчеркивается, что в Совете Европы никогда не признают ни незаконные "референдумы", ни их сфальсифицированные и незаконные результаты.

"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии", - отмечено в заявлении.



Подчеркивается, что Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ.

"Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ", - заявляют представители стран ЕС.

Ядерные угрозы со стороны кремля, как отмечается в заявлении, не поколеблют решимости стран ЕС.

"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия россии. Они еще больше усилят давление на россию, чтобы она прекратила агрессивную войну. Мы вновь заявляем, что Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя заявление путина, также подчеркнула, что территории, незаконно оккупированные россией и провозглашенные аннексированными, остаются украинскими.